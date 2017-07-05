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Erdoğan gazileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olanlara moral verdi.

05.07.2017 - 18:19
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Erdoğan gazileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Erdoğan gazileri ziyaret etti

GAZİLER SEVİNÇLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hastane Yöneticisi Prof.Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya karşıladı. Ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.

Erdoğan gazileri ziyaret etti

Erdoğan gazileri ziyaret etti

SAĞLIK DURUMU BİLGİSİ ALDI

Erdoğan, ilk olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Aslan'la sohbet eden Erdoğan, Aslan'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi aldı.

Erdoğan gazileri ziyaret etti

Erdoğan gazileri ziyaret etti

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