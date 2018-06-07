Erdoğan güçlü ekonomi için 24 Haziran'ı işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından ATO Congresium'da şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar programında konuştu.

TÜRKİYE BÜYÜYOR

Yakında bu yılın ilk çeyrek büyüme rakamlarının açıklanacağını bildiren Erdoğan, Türkiye'nin büyüdüğünün mü, küçüldüğünün mü görüleceğini kaydetti.

"BUNLARIN DERDİ NE BİLİYOR MUSUNUZ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ekonomimize bakarak değil, ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahçup olacaklar mı? Bunların derdi ne biliyor musunuz? 24 Haziran. 24 Haziran'da acaba AK Parti'yi çökertebilir miyiz? Erdoğan'ı çökertebilir miyiz? Bütün hesapları bu. Ama çökertemeyecekler, başaramayacaklar. Öyle sipariş üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri oranlarla bir yere gidemezler."





"YUNANİSTAN BATMIŞ, BİTMİŞ..."

Yunanistan'daki duruma dikkati çeken Erdoğan, "Batmışlar adamlar, bitmişler. Batmış, bitmiş adamların derecesini dört kat yükseltiyor. Bunlar batmış, çökmüşler. Sen oradan onu yükseltmekle kurtarıyor musun? İşte buyur, sokakların hali... Ne haldeler görüyorsunuz.

"EKONOMİ 24 HAZİRAN'DAN SONRA YÜKSELİŞE GEÇECEK"

Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir. Onun da müjdesini şimdiden veriyorum." ifadesini kullandı.