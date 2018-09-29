Erdoğan: Hanımların ayağını camiden kesmek istiyorlar

Başkan Erdoğan, Almanya Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği Camii'nin açılış töreninde konuştu.
Erdoğan yaptığı konuşmada "kadınlar cuma namazına, bayram namazına gidemez" diyenelere karşı çıktı.
"HANIMLAR OLUNCA CAMİLER ANLAM KAZANIR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Hanım kardeşlerimizin buralardan daha fazla istifade etmesini sağlamalıyız. 'Cuma namazına gidemez, bayram namazına gidemez' böyle diyorlar. Hanımların ayağını camiden kesiyorlar. Gidecek, hanımlar da camilerde yerini alacak ki; camilerimizin asıl anlamı güç bulsun."
Başkan Erdoğan: Hanımlar da camilere gidecek VİDEO