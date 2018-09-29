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Erdoğan: Hanımların ayağını camiden kesmek istiyorlar

Köln'de yaptırılan cami açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadınların da camiye gitmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 21:44..
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Erdoğan: Hanımların ayağını camiden kesmek istiyorlar

Başkan Erdoğan, Almanya Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği Camii'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan yaptığı konuşmada "kadınlar cuma namazına, bayram namazına gidemez" diyenelere karşı çıktı.

"HANIMLAR OLUNCA CAMİLER ANLAM KAZANIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Hanım kardeşlerimizin buralardan daha fazla istifade etmesini sağlamalıyız. 'Cuma namazına gidemez, bayram namazına gidemez' böyle diyorlar. Hanımların ayağını camiden kesiyorlar. Gidecek, hanımlar da camilerde yerini alacak ki; camilerimizin asıl anlamı güç bulsun."

Başkan Erdoğan: Hanımlar da camilere gidecek VİDEO

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