Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

İstanbul'da katıldığı iftar programında sağlıkta gelinen noktalara değinen Erdoğan, geçmişte yaşadığı bir trafik kazasını anlattı. SSK'lı olduğu için devlet hastanesine alınmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Şimdi sıkıysa almasınlar" diye seslendi.





"MR MI VARDI TOMOGRAFİ Mİ?"

Sağlıkta yapılan çalışmaları anlatarak yaşı 18 olan gençlerin yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlıkta yatırım yaptık, doktor atadık, hastaneler yaptık, şimdi şehir hastaneleri yapıyoruz, röntgen çektiremiyorduk. MR mı vardı, tomografi mi vardı. Bunlar bizimle beraber var. İnsanların sağlam girip hasta çıktığı, kapıdan girse doktor bulamadığı, ambulans bulamadığı sağlık sistemini bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı: Hastaneler şimdi bir hastayı kapıdan çevirsin bakalım VİDEO



"SKK'LIYIZ DİYE HASTANEYE ALMADILAR"

Zamanında bir kaza geçirdikten sonra devlet hastanesine alınmadığını anlatan Erdoğan, "Bir keresinde Tokata gidiyorum. Gerede'den çıkarken kazaların meşhur olduğu bir yer var. Orada bizim araba kaymaya başladı. Arabada 5 kişiyiz. Karşıdan bir Urfa otobüsü geliyor. Biz tabii otobüse bindirdik. Ve bizi oradan aldılar fakat ambulans diye bir şey yok. Bizi alan ambulans balık istifi gibi bindirdi. Gerede'ye götürdüler. Devlet hastanesine. Bize sordular, "Emekli sandığı mı SSK mı?" Ben SSK'lıyım. Arkadaşlarım da SSK'lı. Dediler ki bize; "Alamayız." Bizi oradan SSK hastanesine gönderdiler. Ve birkaç gün Bolu'da yattıktan sonra İstanbul'a geldik. Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane hastayı kapıdan geri çevirsin. Böyle bir şey yok geri çeviremez. Çeviren hesabını öder" şeklinde konuştu.