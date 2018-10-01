Erdoğan, İlber Ortaylı'yı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
KÜTÜPHANESİNİ BAĞIŞLADI
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ortaylı, Beştepe'de gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.
Erdoğan da Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne yaptığı bağıştan dolayı Ortaylı'ya teşekkür etti.
Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştü.