Erdoğan, İlber Ortaylı'yı kabul etti

Diş ve diş eti sağlığının önemli olduğunu belirten uzmanlar, yarar sağlayan yiyecekleri sıraladı. Buna göre somondan portakala peynirden kiviye birçok yiyecek dişleri besliyor, sağlamlaştırıyor.

Sağlıklı dişler için meyve ve kuruyemiş tüketin

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, dakikalar içerisinde yolları adeta göle çevirdi, bazı iş yerlerini ve evleri su bastı.

Ocak-eylül döneminde Antalya'yı ziyaret eden yaklaşık 11,1 milyon yabancı turistin yüzde 38,83'ünü Ruslar oluşturdu.

1 Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans Emniyet yetkilileri ülkedeki huzur ortamının bozulmaması için her türlü önlemi alıyor. Bu kapsamda suç işleme girişimlerinde bulunan Suriyeli mülteciler de cezadan alıkonulmuyor.

2 Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi Başkan Erdoğan, Amerika'ya teslim edilen belgelerin ardından Donald Trump'ın isim istediğini ve 20 kişilik listenin verildiğini söyledi.

3 Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı Şanlıurfa’da 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından çıkan gerginlik üzerine Vali Abdullah Erin, Suriyeli sivil toplum önderleriyle bir araya geldi.

4 Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk Başkan Erdoğan'dan, Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesiyle ilgili değerlendirme geldi: Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor.

5 Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi Bild Gazetesi, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde Alman siyasilerin büyük yaralar aldığını yazdı.

6 Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile "Körfez iş birliğini destekleme" görüşmesine, sıcak karşılama damgasını vurdu.