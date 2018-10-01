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Erdoğan, İlber Ortaylı'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kabul etti.

AA | 01.10.2018 - 17:30..
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Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, İlber Ortaylı'yı kabul etti

KÜTÜPHANESİNİ BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ortaylı, Beştepe'de gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

Erdoğan da Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne yaptığı bağıştan dolayı Ortaylı'ya teşekkür etti.

Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştü.

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