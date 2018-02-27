Erdoğan iki sanatçıdan sigarayı bırakmalarını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle dün çok sayıda sanatçı, İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'na gitti.

Kabulde renkli dakikalar yaşandı. Sibel Can o anları şöyle anlattı:

"ÇOK SICAK BİR ORTAM VARDI"

“Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımıza çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki…

ERDOĞAN'IN SİGARAYI BIRAKIN TALİMATI

Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu’na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi.

BAKAN'I GÖREVLENDİRDİ

Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş’u görevlendirdi.

"SİBEL İÇMİYOR"

‘Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi’ diye de söyledi."