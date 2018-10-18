Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmenin detayları ortaya çıktı.

ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK

Buna göre; görüşmede iki lider erken yaşta emeklilik konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Erdoğan, bu konuda yasal düzenleme yapılmasının devleti zor duruma düşürebileceğini anlattı.

BAHÇELİ DE AYNI GÖRÜŞTE

MHP Lideri, eldeki verileri değerlendirerek Başkan Erdoğan ile aynı fikirde olduğunu belirtti.

750 MİLYAR LİRALIK MALİYET

AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, erken yaşta emeklilik için yeni bir düzenleme yapılması durumunda 6 milyondan fazla kişinin bundan yararlanacağını ve devlete yıllık maliyetinin 26 milyar, toplamda ise 750 milyar lirayı bulacağını söylemişti.