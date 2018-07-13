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Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ı Rusya'daki final maçına davet eden Macron, "Yeni hükümet kurduk, işlerimiz yoğun" yanıtını aldı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 08:22..
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Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

24 Haziran seçimlerinde aldığı zaferin ardından NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm dikkatleri üzerine çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oldukça samimi olduğu gözlenen Başkan Erdoğan'ın temasları zirvenin ikinci gününde de devam etti.

RUSYA'YA DAVET

Macron ile ikili görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Rusya'daki Dünya Kupası final karşılaşması için davet aldı.

"YOĞUNUZ"

Erdoğan, Macron'un bu davetine karşılık, "Yeni hükümet kurduk yoğunuz. Televizyondan takip edeceğiz." diyerek başarılar diledi.

Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

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