taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.972
USD
3,8022
EURO
4,6738
ALTIN
160,51
PETR
65,4300

Erdoğan ile Putin arasında Afrin görüşmesi

İki lider arasında gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

AA | 08.02.2018 - 10:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan ile Putin arasında Afrin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

10 GÜN SONRA 2. GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki son görüşme 10 gün önce gerçekleşmişti.

Erdoğan ile Putin arasında Afrin görüşmesi

İSTANBUL'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Erdoğan-Putin görüşmesinde, ilki Soçi'de gerçekleştirilen Türkiye, Rusya, İran liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

İDLİB'DE YENİ GÖZLEM NOKTALARI

Erdoğan ve Putin'in, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturulmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulunuldu.

Doğu Guta'daki insani duruma değinen iki lider, Suriye meselesinde iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

111
Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

124
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

61
ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

80
Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

46
Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

73
Ligin en fazla isabetli orta açan sağ beki Sabri

Ligin en fazla isabetli orta açan sağ beki Sabri

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM