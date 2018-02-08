Erdoğan ile Putin arasında Afrin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

10 GÜN SONRA 2. GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki son görüşme 10 gün önce gerçekleşmişti.

İSTANBUL'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Erdoğan-Putin görüşmesinde, ilki Soçi'de gerçekleştirilen Türkiye, Rusya, İran liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

İDLİB'DE YENİ GÖZLEM NOKTALARI

Erdoğan ve Putin'in, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturulmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulunuldu.

Doğu Guta'daki insani duruma değinen iki lider, Suriye meselesinde iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit etti.