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Erdoğan ile Putin askeri ve teknik işbirliğini görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus mevkidaşı Putin'in Soçi'de yapacağı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

02.05.2017 - 23:03
  1. Haberler
  2. Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yarın Soçi'ye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor, çok önemli bir görüşme gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Peskov sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türk tarafı Suriye sorununu ve askeri teknik işbirliği dahil olmak üzere ikili işbirliğini görüşmek istediğini dile getirdi. Aynı zamanda diğer uluslararası ve bölgesel konularda da fikir alışverişi yapılacak."

Gazetecilerin "S-400 sistemlerinin sevkiyatı ve Türkiye için kredi konularına değinilecek mi?" sorusu üzerine Peskov, "Askeri teknik işbirliği detaylı biçimde görüşülecek" cevabını verdi.

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