Erdoğan ile Putin'in restoranda buluşması bekleniyor

Rus devlet televizyonu Rossiya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 27 Ekim'de İstanbul'da birlikte restoranda yemekte buluşabileceklerini duyurdu.

PUTİN "ET İTHALATINA İZİN VER" DEMİŞTİ

Putin'in ziyaretlerini takip eden Rossiya televizyon kanalı muhabiri Pavel Zarubin, Putin'in, geçen Temmuz ayının sonlarında Güney Afrika'daki BRICS zirvesi sırasında, Erdoğan'dan Rusya'dan et ithalatına izin verilmesini rica ettiğini ve Türkiye'ye gelip restoranda beraber yemek yemeyi önerdiğini hatırlattı.

27 EKİM'DE BULUŞABİLİRLER

RTİB’den Fuad Safarov’un haberine göre, Erdoğan'ın olumlu yanıt verdiğine dikkat çeken Rus muhabir Zarubin, "27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Suriye Konulu Dörtlü Zirve'ye Putin de katılıyor. Erdoğan ve Putin arasında ikili görüşme de yapılabilir... Bu bağlamda Putin ve Erdoğan İstanbul'da birlikte restoranda, yemekte buluşabilir." dedi.

Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak söz konusu zirveye Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katılacak.