Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Türkiye-ABD ilişkileri bakımından son derece kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede başkanlar iki ülke arasında yaşanan krizlerin çözümü konusunda önemli adımlar attı.

Dün o adımlar yapılan eş zamanlı açıklamalarla kamuoyuna duyuruldu. Buna göre ABD ile Türkiye karşılıklı olarak yaptırım kararı aldığı bakanları listeden çıkardı.

Bu gelişme döviz kuruna olumlu yansıdı, dolar düştü.

Görüşmede Trump ile Erdoğan arasında Halkbank konusunda da önemli bir diyalog gerçekleşti. Hürriyet'ten Hande Fırat Trump ile Erdoğan'ın o diyalogunu şöyle aktardı:

"ARTIK SORUŞTURMA SÜRECİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

"Erdoğan: Biliyorsunuz, Halk Bankası süreci devam ediyor. Artık bu soruşturma sürecinin de düşürülmesini istiyoruz. Normalleşme sürecinde önemli bir adım olacaktır.

"HAZİNE BAKANLIĞIMLA GÖRÜŞECEĞİM"

Trump: Hazine Bakanlığımla görüşüp nasıl bir yöntem izleyeceğiz, nasıl olacağına bir bakacağım.

Ankara’daki bilgi, soruşturma dosyasının ABD Adalet Bakanlığı’ndan Güney Bölgesi Savcısı’na gönderildiği yönünde. İdari bir kararla da bunun kaldırılabileceği düşünülüyor. Görüşmede Trump’ın bu konuda bilgi vereceğini söylediği belirtiliyor."