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Erdoğan: IMF rezil oluruz diye 5 milyar dolardan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Para Fonu'nun bir dönem Türkiye'den almayı planladığı 5 milyar dolarlık krediden "gurur" nedeniyle vazgeçtiğini söyledi.

AA | 07.04.2018 - 22:51..
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Erdoğan: IMF rezil oluruz diye 5 milyar dolardan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de AK Parti il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"GURUR RABBİMİZE AİTTİR"

"6 Nisan'daki ataleti üzerinden sıyırıp atmış bir Denizli görüyorum. Artık metal yorgunluğu yok. Yeniden diriliş hamlesi var. İnsanlara mütevazi bir şekilde yaklaşalım. Her şeyden önce ne olursak olalım, insan olalım. Gurur Rabbimize aittir.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Tüneli, Yavus Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdik. Dev Havalimanını İstanbul'a yapıyoruz. Kapasitesi yıllık 90 milyon yolcu. 2023'te kapasite 150 milyon olacak."

Erdoğan: IMF rezil oluruz diye 5 milyar dolardan vazgeçti


"IMF, REZİL OLURUZ DİYE BİZDEN PARA ALMADI"

"IMF'ye artık bizim borcumuz yok. Onlar bizden istedi. 5 milyar dolar verecektik, sonra Türklerden para aldılar diye rezil olururuz diye vazgeçtiler.

Şimdi kendi SİHA'larımızda terörsitleri vuruyoruz. ABD'den SİHA istedik, kongre onay vermiyor dediler. Bu türk komşular bizi teknoloji sahibi yaptı. Zırhlı taşıyıcılarınızı yapmazsanız, adam sizi kuş kafesinde avlar gibi avlar. Ama şimdi bunu yapıyoruz."

Erdoğan: IMF rezil oluruz diye 5 milyar dolardan vazgeçti

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