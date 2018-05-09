Erdoğan-İnce bu akşam 21.00'de görüşecek

1AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti anketle kamuoyunun nabzını tuttu. Buna göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. AK Parti oy oranını korusa da yeni sistem için 49,5 yetersiz...
3Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin tehditlerine aldırış etmeden hava savunma sistemini Rusya'dan alacağını belirtmesi, Putin'i harekete geçirdi. Rus devlet adamı S-400 üretimini hızlandırdı.
4İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan
İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting izlenimlerini anlattı ve ezici bir üstünlükle seçim galibiyeti geleceğini duyurdu.