taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.525
USD
4,5823
EURO
5,3295
ALTIN
191,22
PETR
75,3300

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 00:30..
  1. Haberler
  2. Politika
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı hakkındaki iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim."

"Ben niçin Pensilvanya'dan izin alacağım ki? Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir. Ben bu tür şeylerde konuştum mu ağır konuşurum. Ben madem ki Pensilvanya'ya gittim, kimle gittim? Bunu ispat etmesi lazım. Böyle hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir. Veyahut da çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. Altında da ezilip büzülmez. Öyle kalkıp sahnede el vurup savurmak, bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa, onun da yeri bellidir. Bizim yanımızda biraz eğitim alması lazım."

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz VİDEO

FETÖ ELEBAŞININ USULÜNE UYGUN İSTENMEDİĞİ İDDİASI

"Hadi açıkla, kim söyledi, hangi Amerikalı yetkili söyledi? Amerika'nın Adalet Bakanı mı söyledi? Oradan herhangi bir güvenlik yetkilisi mi söyledi? Kim söyledi? Eğer sen Amerika'daki CHP'nin oradaki ofis başındaki adamı söylediyse, bununla söylüyorsan bunu, hepten iflas ettin. Açıkla. İstihbarata mı açıklayacaksın, Adalet Bakanlığı'na mı açıklayacaksan, açıkla, Türkiye'yi karalama. Biz Adalet Bakanlığı olarak, 85 koliyi Sayın Obama döneminde bunlara gönderdik."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

131
Aydın'da köpeği ezen şoförün işine son verildi

Aydın'da köpeği ezen şoförün işine son verildi

16
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

112
Mircea Lucescu: Sanki deplasmanda gibiydik

Mircea Lucescu: Sanki deplasmanda gibiydik

6
Rusya: NATO'nun yayılmacı eylemleri karşı eyleme yol açar

Rusya: NATO'nun yayılmacı eylemleri karşı eyleme yol açar

2
KKTC'de cinnet getiren anne, oğlunu öldürdü

KKTC'de cinnet getiren anne, oğlunu öldürdü

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM