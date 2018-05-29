Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı hakkındaki iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim."

"Ben niçin Pensilvanya'dan izin alacağım ki? Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir. Ben bu tür şeylerde konuştum mu ağır konuşurum. Ben madem ki Pensilvanya'ya gittim, kimle gittim? Bunu ispat etmesi lazım. Böyle hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir. Veyahut da çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. Altında da ezilip büzülmez. Öyle kalkıp sahnede el vurup savurmak, bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa, onun da yeri bellidir. Bizim yanımızda biraz eğitim alması lazım."

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz VİDEO



FETÖ ELEBAŞININ USULÜNE UYGUN İSTENMEDİĞİ İDDİASI

"Hadi açıkla, kim söyledi, hangi Amerikalı yetkili söyledi? Amerika'nın Adalet Bakanı mı söyledi? Oradan herhangi bir güvenlik yetkilisi mi söyledi? Kim söyledi? Eğer sen Amerika'daki CHP'nin oradaki ofis başındaki adamı söylediyse, bununla söylüyorsan bunu, hepten iflas ettin. Açıkla. İstihbarata mı açıklayacaksın, Adalet Bakanlığı'na mı açıklayacaksan, açıkla, Türkiye'yi karalama. Biz Adalet Bakanlığı olarak, 85 koliyi Sayın Obama döneminde bunlara gönderdik."