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Erdoğan: İnce Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçine CHP'nin adayı olarak giren Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu tarafından oyuna getirildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 00:04..
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Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çıktığı tüm seçimlerde yenilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyununa geldiğini ifade etti.

"BEN BAY KEMAL'İ DAHA RAHAT YERİM"

CHP içindeki kongrelerde Kılıçdaroğlu ve İnce'nin birbirlerine karşı ettikleri hakaretleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm seçim kampanyası boyunca ben bunları dev ekranlarda gösterdim. Şu anda ben yine de bay Muharrem’in Bay Kılıçdaroğlu’nun ciddi bir oyununa geldiğini düşünüyorum. Seçimi kazanamayacağını biliyor zaten. Ama seçimden sonra ben Bay Kemal’i daha rahat yerim. Burada benim milletimin Pazar günü bunlara anlayacakları dilden bir demokratik cevap vermeleri lazım." şeklinde konuştu.

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