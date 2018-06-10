Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de katıldığı mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

"53 KÜRT KARDEŞİMİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLANI CEZAEVİNDE ZİYARET EDİYOR"

Erdoğan, konuşması sırasında terörle mücadele konusuna değinerek "Buralara gelene kadar çok saldırılara maruz kaldık. Darbe girişimleri gördük. Siz Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele ile ilgili bir tek söz duydunuz mu? 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı cezaevinde ziyaret ediyor. Bay Muharrem ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan: Bay Muharrem ne yüzle vatandaşın karşısına çıkıyor ViDEO