Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran'daki seçimler için mitinglerine devam ediyor.

"BU HIRS SİZİ BİTİRECEK"

Yalova'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Muharrem İnce'ye meydan okudu: Kendisine ben de söylüyorum. 24 Haziran’da birinci çıkamazsan siyasi hayatını bitirecek misin? Var mısın? Diyemez. Bu hırs hepsini bitirecek. Amerika’dan telefon etmişler, demişler ki bunlar FETÖ ile alakalı değil, gazete kupürü filan. Adamlarını gönderdiler. Raporu incelediler. Bay Kemal farklı konuşuyor, Bay Muharrem farklı konuşuyor.

Erdoğan, İnce'ye meydan okudu VİDEO

