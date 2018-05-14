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Erdoğan İngiltere'de Türk futbolcularla bir araya geldi

Dün İngiltere'ye giden Cumhuhurbaşkanı Erdoğan sürpriz ziyaretçileri ile bir araya geldi.

AA | 14.05.2018 - 08:23..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etti.

ERDOĞAN'A FORMA HEDİYESİ

Four Seasons Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Tosun, Özil ve Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı formalarını hediye etti.

Erdoğan İngiltere'de Türk futbolcularla bir araya geldi

MESUT GECEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Almanya'da yetişen üç futbolcu şu an İngiltere Premire Ligi'nde top koşturuyor. İlkay ve Mesut'un Almanya Milli Takımı ile bu yaz Rusya'daki Dünya Kupası'nda oynaması bekleniyor.

Erdoğan İngiltere'de Türk futbolcularla bir araya geldi

Erdoğan İngiltere'de Türk futbolcularla bir araya geldi

Erdoğan İngiltere'de Türk futbolcularla bir araya geldi

Erdoğan İngiltere'de Türk futbolcularla bir araya geldi

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