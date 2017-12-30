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Erdoğan: İslam düşmanlığıyla oy topluyorlar

Müslüman Amerikan Cemiyeti Kongresi'ne mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı'da siyasi partilerin İslam düşmanlığıyla oy arttırdığını ve buna da sessiz kalındığını vurguladı.

AA | 30.12.2017 - 07:43..
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Erdoğan: İslam düşmanlığıyla oy topluyorlar

ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 16. düzenlenen Müslüman Amerikan Cemiyeti ve Kuzey Amerika İslam Camiası Kongresi'ne görüntülü bir mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'da yükselen İslam düşmanlığına kayıtsız kalınıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: İslam düşmanlığıyla oy topluyorlar

"BATI'DA KÜLTÜREL IRKÇILIK YÜKSELİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küresel siyaset, ekonomi ve diplomasideki türbülansların kahir ekseriyeti İslam coğrafyasında yaşanıyor. İslam dünyasında mevcut sorunlarımıza çözüm ararken sürekli yenilerinin ortaya çıktığı, kimi bölgelerde sorunların trajedi boyutuna ulaştığı sancılı günlerden geçiyoruz. Müslümanlar bir taraftan Suriye'den Irak'a, Yemen'den Somali'ye geniş bir coğrafyada çatışmalarla, terörle, kıtlıkla ve yoksullukla boğuşurken diğer taraftan da Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor."

Erdoğan: İslam düşmanlığıyla oy topluyorlar


"IRKÇILAR OYLARINI ARTTIRIYOR"

Irkçı siyasi partilerin oy oranlarını artırdığına, bazı ülkelerde iktidar ortağı bile olduğuna işaret eden Erdoğan, bu durumdan en çok gurbetçi ve azınlık durumundaki Müslümanların etkilendiğini vurguladı.

Erdoğan, "İşin daha da vahimi bu tablo karşısında sergilenen kayıtsızlıktır. Birçok Batılı siyasetçi ve medya mensubu, azınlıklara hayatı dar eden ırkçı akımlara ve nefret suçlarına karşı üç maymunu oynuyor. Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler kendi ülkelerinde yaşanan hukuksuzlukları görmezden geliyorlar." dedi.

Erdoğan: İslam düşmanlığıyla oy topluyorlar

"AMERİKAN MÜSLÜMANLARI DESTEK VERECEKTİR"

Hem kendi vatandaşlarının hem de kardeş olarak gördükleri toplumların emniyet ve huzuru için bu mücadeleyi her platformda yürütmeye kararlı olduklarını aktaran Erdoğan, "Siyasi, sosyal ve sivil toplum açısından çok güçlü konuma sahip Amerikan Müslümanlarının da bu mücadelemize destek vereceğine inanıyoruz."şeklinde konuştu.

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