Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas İl Kongresinde Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 7 Aralık'ta yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayarak götürdüğü 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli, direnişin sembolü haline gelen Filistinli çocuğu gündeme getirdi.

"14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU SÜRÜKLEYECEK KADAR..."

1947-67 arasında Filistin küçülmeye başladı. 1967'de İsrail iyice büyüdü. Geliyoruz bugüne. Mevcut durum. Şu anda İsrail ne oldu, bugün ve Filistin ne oldu? Filistin mazlum, mağdur. İsrail tam bir işgal devleti. Dünyanın almış olduğu hiçbir kararı bugüne kadar bu İsrail tanımamıştır. Şimdi de Amerika ve İsrail 1980 BM kararı, Amerika ve İsrail'in dışında buna uyan yok. 14 yaşındaki çocuğu, gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürükleyecek kadar terör devletidir, terör.

Erdoğan: İsrail askerleri 14 yaşındaki çocuğu sürüklüyor ViDEO



"ÇOCUK KATİLİ BİR ÜLKENİN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ"

Kudüs, İstanbul'un kardeşi, Konya'nın, Sivas'ın, Diyarbakır'ın dostudur. Kudüs, bizim gözümüzün nurudur. Çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. İşgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin insafına da bırakmayacağız. Mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."