Erdoğan: İsrail dünyayı kaosa sürüklüyor

İsrail askerlerinin vahşeti karşısında sessiz kalan Birleşmiş Milletler hakkında sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "BM bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür." şeklinde konuştu.

"İSRAİL DURDURULMALI"

Kudüs'ün gasp edilmesine izin verilmeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail zorbalığına daha fazla sessiz kalınırsa dünya hızla haydutluğun hakim olduğu bir kaosa doğru sürüklenecektir." dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Şu anda BM Genel Sekreteri'ne hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin sadece kalbimizde değil tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Kudüs'ün, İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

"Dünyanın bir başka yerinde yaşansa tüm uluslararası kurumların tüm devletlerin ayağa kalkacağı bu saldırı, İsrail tarafından Filistinlilere uygulandığında maalesef büyük bir aymazlıkla karşılanmıştır. Türkiye'nin girişimleri, İslam coğrafyasındaki mazlum halkların yürek yakan isyanları ve kimi vicdanlı Batılıların itirazları dışında bu trajediye sadece seyirci kalınmıştır."



