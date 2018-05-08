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Erdoğan, İsrail'e Ariel Şaron'u hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölen eski İsrail başbakanı Şaron ile arasındaki görüşmeden bir anısını paylaştı.

AA | 08.05.2018 - 02:25..
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Erdoğan, İsrail'e Ariel Şaron'u hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Platformu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda düzenlenen 'Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri'ne katılarak konuşma yaptı.

"ALMA MAZLUMUN AHINI.."

Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği İsrail seyahatini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Filistin tarafına geçeceğiz, bize bayağı çile çektirdiler. Arabayı aradılar, yarım saat, 45 dakika oyaladılar. Bırakıp dönmek mümkün değil, onu da yapamıyorsun fakat ikili görüşmede enteresan bir şey anlattı Şaron. Söylediği şuydu; 'Hayatta en çok zevk aldığım şey, Filistinlileri öldürürken tank üstündeki görevimdi.'

Düşünebiliyor musunuz, bu insanların karakteri, yapısı bu. Ne oldu sonra? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Onun için adil olacaksın, dürüst olacaksın, zulmetmeyeceksin. Bizlere düşen inşallah o güne kadar mücadeleyi sürdürmek, her platformda Filistinli kardeşlerimizin seslerini duyurmak, yanlarında olmaktır."

Erdoğan, İsrail'e Ariel Şaron'u hatırlattı VİDEO

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