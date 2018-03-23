Cumhurbaşkanı, öldürülen terörist sayılarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Beyoğlu 6. olağan ilçe kongresinde konuştu.

AFRİN VE SİNCAR'DA TERÖRİSTLERE GEÇİT YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 732'ye yükseldiğini söyledi.

ZEYTİN DALI'NA KARŞI ÇIKANLARI GEZİ'DEN TANIRIZ

Operasyona karşı çıkanlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen kesimleri Taksim'deki Gezi Olayları'ndan, çukur eylemlerinden tanırız. Bunları diyenler birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar." dedi.

"ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ"

Terörstlere gözdağı veren Cumhurbaşkanı, "Bunların inlerine kadar gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalacağız. Bunlar Suriye kaçtı. Fırat Kalkan Orada 3 bin DEAŞ'lıyı derdest ettik. İhanet çetelerine teslim olsaydık tek bir adım bile atamazdık. Toplumuzun hemen her kesimiyle hedeflerine kilitlenmiş bir Türkiye var. Allah'ın izniyle hiçbir konuda geriye gidiş olmayacaktır." şeklinde konuştu

Erdoğan: 3 bin 732 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO