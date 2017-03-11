Erdoğan İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif'i andı

Mesajında "İstiklal Marşı dün olduğu gibi bugün de ellerinde bayrak, dillerinde tekbirle vatanını savunan insanımızın üzerinde ittifak ettiği mümtaz bir metindir" vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSTİKLAL MARŞI'NDA MEDENİYETİMİZİN EN MÜMTAZ DEĞERLERİ BULUNUR"

"Aziz milletimizin vatanını koruma ve savunma azmini, kararlılığını, kahramanlığını anlamak için başka hiçbir metin, hiçbir kitap yazılmasa bile İstiklal Marşı tek başına yeterlidir. İstiklal Marşı’nı merhum Akif rahat ve konforlu mekanlarda yazmadı; İstiklal Marşı cephelerde, kahraman ordumuzun içinde, Anadolu’nun her karış toprağında şekillenen İstiklal ruhuyla kaleme alındı. İstiklal Marşı’nda medeniyetimizin en mümtaz değerleri bulunur. İstiklal Marşı’nda Alparslan’ın Anadolu’yu vatan kılan azmi ve iradesi vardır. İstiklal Marşı’nda Haçlı’yı durduran Kılıçarslan’ın imanı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin halis niyeti yer alır. İstiklal Marşı’nda İstanbul’un fethinin, Fatih’in en büyük rüyalarının izleri vardır. İstiklal Marşı, Türkiye’nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, dualarıyla, ekmeği-aşıyla katkı veren insanımızın en saf, en temiz duygularını yansıtır. O yüzden İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir.

"BÖYLE BİR METNE SAHİP OLAN MİLLETİMİZ NE KADAR ŞÜKRETSE AZDIR"

İstiklal Marşı dün olduğu gibi bugün de ellerinde bayrak, dillerinde tekbirle vatanını savunan insanımızın üzerinde ittifak ettiği mümtaz bir metindir. Böyle bir metne sahip olan milletimiz ne kadar şükretse azdır. İstiklal Marşı gibi bir metni yazan Akif, inanıyorum ki Allah’ın büyük lütfuna mazhar olmuştur. Merhum Mehmet Akif’in dediği gibi, ’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!’ İstiklal Marşımızın kabulünün 96’ncı yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."