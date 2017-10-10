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Erdoğan Kanal istanbul için tarih verdi

Sırbistan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin yıl sonunda atılacağını söyledi.

10.10.2017 - 18:17
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Erdoğan Kanal istanbul için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda konuştu.

YIL SONU TEMEL ATILIYOR

Erdoğan Kanal İstanbul için müjdeyi verdi: "Kanal İstanbul'un, büyük ihtimal, bu yıl sonu ya da 2018 gibi temelini atacağız."

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYOR

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Yüzde 100'lük bir büyüme oranına Türkiye ulaşıyor. Gayri safi yurtiçi hasılamızı 2002 yılındaki 230 milyar dolar seviyesinden 860 milyar dolara, kişi başı milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık.

Son 15 yıllık dönemde ihracatımız 5 kat artarak en son 153 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakamı 2023 hedefleri bağlamında 500 milyar seviyelerine taşımak istiyoruz.

SIRBİSTAN TÜRKİYE İLİŞKİSİNİ KISKANANLAR OLABİLİR

Sırbistan ile Türkiye'nin bu bütünleşme ve bir araya gelmesini kıskananlar olabilir. Biz kendi işimize bakacağız. Bu çalışmaları sürdüreceğiz, birikimleri paylaşacağız. Sırbistan ile bölgemizin geleceği için müşfik bir geleceği olduğuna inanıyoruz. Sırbistan, güvenilir ve istikrarlı bir ülke olarak bölgede ortaya çıkıyor. İkili ilişkilerimizin gelişiyor olması memnuniyet verici. Son birkaç yılda ekonomisinde önemli reformlar gerçekleştiren Sırbistan bunun meyvelerini almaya başlamıştır.

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