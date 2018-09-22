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Erdoğan Kasımpaşa'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'in ardından Kasımpaşa'ya geçerek burada ziyaretlerde bulundu.

DHA | 22.09.2018 - 19:45..
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Başkan Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ardından doğup büyüdüğü Kasımpaşa'ya geçti.

BERBERE VE KAHVEHANEYE UĞRADI

Erdoğan'ın ziyaretlerine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Erdoğan ilk olarak burada bulunan bir kahvehane ve berbere uğradı.

Erdoğan Kasımpaşa'da

Erdoğan Kasımpaşa'da

KASIMPAŞA ÇOCUK EVİNİ DE ZİYARET ETTİ

Başkan daha sonra Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Çevrede bulunan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan da buradan ayrılmadan önce vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

Erdoğan Kasımpaşa'da

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