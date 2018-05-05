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Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşma yaptı.

AA | 05.05.2018 - 18:44..
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Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı.

"2023 HEDEFLERİNDE HIZLA İLERLİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bugün 5'nci şehir hastanemizi ülkemize kazandırıyoruz. Bu muazzam eserin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim.

Ülkenin ve milletin geleceği için tek proje ortaya koyamayanlar seçimde eski sistemi geri getirmekten bahsediyorlar... Ülkemizin eski sistemle kaybedecek tek bir anı yoktur. Türkiye 2023 hedeflerinde hızla ilerlemek zorundadır.

Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı


"BU HASTANE KAYSERİ'Yİ ÜST LİGE ÇIKARIYOR"

Kayseri Şehir Hastanesi bin 607 yatak kapasitesi ile şu ana kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü. Toplam yatırım bedeli 430 milyon euro. Bu hastane sağlık alanında Kayseri'yi en üst lige taşıyor.

"BU HASTANALERİ KILIÇDAROĞLU İÇİN DE YAPTIK"

Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Bu hastaneyi herkes kullanabilir. Şu ana kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü. Kayseri sadece üretimin değil, sağlığında merkezi oluyor.

Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı


YENİ TÜRKİYE'DEN GERİ DÖNÜŞ YOK

"Ülkenin geleceği için tek bir taş ortaya koyamayanlar bakıyorsunuz seçimlerde eski sisteme geri dönmek istiyorlar” diyen Erdoğan, “Ancak bilmiyorlar ki eski hal muhal, yeni hal bunlar için izmihlal Türkiye artık geri döndürülemez yola girmiştir. Kriz ya da kaos getiren yapının geri getirilmesi mümkün değildir. Diyorlar ki parlamentoda oyu cumhur ittifakına vermeyeceğiz.

Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı


Bu fitnecilere 24 Haziran’da cevap vermeye hazır mısınız? Parlamentoda da cumhurbaşkanlığında da oylarımız cumhur ittifakına gidecektir. İnşallah ülkemizin eski düzenle kaybedecek tek anı yoktur. Türkiye bu tür malayani işlerle oyalanmak yerine 2023 hedefleri doğrultusunda hızla ilerlemek, 2071’e hazırlanmak zorundadır. 24 Haziran’da AK Parti’nin kalesi olan Kayseri’ye güveniyorum” şeklinde konuştu.

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