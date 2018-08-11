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Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun derdi başka

Rize'de konuşan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu siyasette de çökmüş ekonomide de çökmüş. Onun için onların atıp tutmalarına kulak asmayın." dedi.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 17:38..
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Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun derdi başka

CHP'nin ekonomi toplantısında doların düşmesi için 13 madde sunan Kemal Kılıçdaroğlu'na değinen Erdoğan, "Sen zannediyor musun bu döviz baronlarının yanında yer aldığın zaman sana bu ülkede paye verecekler? Asla." açıklamalarında bulundu.

Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"BU ÜLKEYLE İLGİLİ DERTLERİ YOK"

"Benim iş adamlarım Kemal Kılıçdaroğlu değil ki ya. O zaten batmış. Onun ayakta duracak mecali yok. O siyasette de çökmüş ekonomide de çökmüş. Onun için onların atıp tutmalarına kulak asmayın. Onların bu ülkeye sevdası yok. Bu ülkeye aşkı yok. Bu ülkeyle ilgili dertleri yok. Onun derdi başka.

"SANIYORLAR Kİ DÖVİZ KURUNU ZIPLATINCA TÜRKİYE YIKILACAK"

Biz birilerinin bize saldırısını anladık da ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor?

Sanıyorlar ki döviz kurunu zıplatınca Türkiye yıkılacak, finans araçlarını devreye sokunca bu millet diz çökecek, bize farklı hukuk uygulayınca bu ülke teslim olacak.

Sen zannediyor musun bu döviz baronlarının yanında yer aldığın zaman sana bu ülkede paye verecekler? Asla.

Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun derdi başka VİDEO


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