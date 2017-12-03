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Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun gidici olduğunu söyledi

Muş'taki AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gidici' olduğunu "Ne diyelim, kasetle gelen giden, dekontla gider." sözüyle açıkladı.

Haber Merkezi | 03.12.2017 - 17:27..
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Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun gidici olduğunu söyledi

erdogan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki kagıtları bile okuyup anlayamadığını söyleyerek "Kasetle gelen dekontla gider" dedi.

"KASETLE GELEN DEKONTLA GİDER"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Gidicidir bay Kemal. Okulunu bitiren herkes önündeki kağıtları okuyunca meselenin başka türlü bir şey olduğunu anlar. Bu zat okuduğun da anlamıyor. Ne diyelim, kasetle gelen, dekontla gider."

Erdoğan: Kasetle gelen dekontla gider VİDEO

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun gidici olduğunu söyledi

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