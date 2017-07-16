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Erdoğan konuşması sırasında Drone düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis önünde konuşurken kalabalığın önüne Drone düştü.

16.07.2017 - 04:09
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Erdoğan konuşması sırasında Drone düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz töreninde konuştu. Erdoğan'nın konuşması sırasında "Drone" düştüğü bilgisi geldi.

7 KİŞİ YARALANDI

Drone düşmesi sonucunda 7 kişinin yaralandığı sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralıların sedye ile ambulansa götürüldüğü yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. "Drone" düşmesi üzerine

"ORADA BİR SIKINTI VAR MI"

üzerine olay yerine sağlıkçıları yönlendiren Erdoğan, "Orada bir sıkıntı var mı şu anda herhangi bir şey. Yok hamd olsun. Bazen dronlar da  düşüyor demek ki" dedi.

Erdoğan konuşması sırasında Drone düştü

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