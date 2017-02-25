Erdoğan: Körfez ülkeleri Diriliş'e bayılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışında konuşma yaptı. Birçok konuya değinen Erdoğan, 'Diriliş' dizisi ile ilgili de konuştu.

Dizinin Körfez ülkelerinde de beğenildiğini vurgulayan Erdoğan, "Körfez ziyaretimizde bir şeyi özellikle dinledik: Diriliş dizisini anlata anlata bitiremediler. Dedik ki bunun gerisi gelecek. Biz ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız." diye konuştu.

"TERÖRİSTLERİ MASUMLAŞTIRAN YAYINLAR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Teröristleri masumlaştıran yayınların gerisinde art niyetli bir kurgu var. En çarpıcı örneklerden biriside 15 Temmuz darbe girişimidir. Milletimizin ortaya koyduğu şanlı direniş görmezden gelinmiştir. O gece yaşananların farklı etkinlikler aracılığıyla tekrar tekrar işlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu mirasa sahip çıkmalıyız. Bu konularda başkalarının çalışmalarına bel bağlayamayız. Kendi hikayemizi ama nitelikli eserlerimizi önce kendimiz anlatmalıyız.

"DİRİLİŞ DİZİSİNİ ANLATA ANLATA BİTİREMEDİLER"

Bu fuar bu açıdan da önemli. Körfez ziyaretimizde bir şeyi özellikle dinledik: Diriliş dizisini anlata anlata bitiremediler. Dedik ki bunun gerisi gelecek. Biz ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Biz tarihe yön vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Ne zaman ki değerler hiyerarşisi olarak alt üst oldu o zaman çöküş başladı. Tarihimizde siyasi açıdan gerilememiz ilmi açıdan gerilememize tekabül eder. Bunun için son 14 yıldır eğitime önem veriyoruz. Birçok adım attık. STK'larımız insiyatif almaya başladı.

"KİTAP OKUMA ORANLARIMIZI İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE ÇIKARAMADIK"

Ülkemizdeki kitap okuma oranlarımızı arzu ettiğimiz seviyeye çıkaramadığımızı üzülerek ifade etmek zorundayım. 2023'de dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi hedefleyen bir ülkenin kitap okuma oranında daha yüksek olması gerekirdi. Bugün evinizin konforundan dünyanın en büyük kütüphanelerine online olarak erişebiliyorsunuz. Gençler akıllı telefon ve tabletlerle kitapları yanımızda taşıyabiliyoruz."