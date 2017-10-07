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Erdoğan, küçük İsrail projesine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Türkiye üzerindeki operasyonlara izin verilmediği gibi komşular üzerindeki planlara da izin verilmeyeceğini vurguladı.

07.10.2017 - 11:21
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Erdoğan, küçük İsrail projesine dikkat çekti

erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yeni vizyonunu açıkladığı Afyonkarahisar'daki çalışma kampında dış politikaya ilşkin komşu ülkelerin üzerinde oyun oynanmasına izin verilmeyeceğini kararlılıkla söyledi.

KÜÇÜK İSRAİL'E İZİN YOK

"Şimdi küçük İsrail dillendirilmeye başlandı." diyen Erdoğan, "Bütün bunları görerek adımlarımızı atacağız ve bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, İsrail'den başka destek alamayan Kuzey Irak yerel yönetiminin akıbetinin yakında görüleceğini söyledi ve ekledi: "Ülkemiz üzerinde operasyona izin vermediğimiz gibi komşularımızda toprak bütünlüğüne yönelik adımlara müsaade etmeyiz."

Erdoğan, küçük İsrail projesine dikkat çekti VİDEO

GERİ DÖNÜN"

Cumhurbaşkanı ayrıca Barzani yönetimine çağrıda bulundu: "Açık ve net söylüyorum, bu anlayışla gidersen hiçbir netice çıkartamazsın. Yapacağın tek iş var, başladığın noktaya geri dönmektir. Eğer başladığın noktaya geri dönmüyorsan orada yalnızlığa mahkum olacaksın ve elindeki tüm imkanları da kaybedeceksin."

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