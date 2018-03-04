taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

Erdoğan Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü.

AA | 04.03.2018 - 23:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

DOĞU GUTA'DA ATEŞKESİN HAYATA GEÇMESİNDA MUTABIK KALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Afrika ziyaretine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Doğu Guta’daki insani dram ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 nolu kararı doğrultusunda Doğu Guta’da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kaldı.

Erdoğan Macron ile telefonda görüştü

"AFRİN'DEKİ OPERSYON AYNI ZAMANDA BÖLGE HALKINA HUZUR KATACAK"

Görüşmede, Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran’ın nisan ayı başında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi’nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi’nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

İki liderin Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verdiklerini vurguladığı görüşmede, Afrin’de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, cuma günü Burkina Faso’da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi’ni hedef alan terör saldırılarını da kınadığı kaydedildi.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 1 günlüğüne kapandı
ABD, Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle Pazartesi günü hizmet vermeyeceğini açıkladı.
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Edirne'de, Meriç Nehri üzerinden kente getirilen 93 kilogram skunku (genetiği değiştirilmiş esrar) İstanbul'a götürürken gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Yozgat'ta rüzgar çatıları uçurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle bir apartmanın ve bir iş yerinin çatısı uçtu, kopan parçaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.
Renkli yazıcıyla sahte para bastı
Muğla’nın Datça ilçesinde, renkli yazıcıyla evinde bastığı sahte paralarla pazarda alışveriş yapan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Körfez Krizi Temsilcisi Kuveyt'te

ABD Körfez Krizi Temsilcisi Kuveyt'te

3
Esad Doğu Guta'ya saldırdı

Esad Doğu Guta'ya saldırdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM