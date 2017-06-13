Erdoğan, Macron ve Katar Emiri 3'lü görüşme yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında Katar krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Katar'ın teröre destek veren değil tam aksine bölgede ciddi yıkıma neden olan DEAŞ'a karşı Türkiye ile birlikte en kararlı duruşu gösteren ülke olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar emiri ile telekonferansla 3'lü görüşme yapacaklarını açıkladı.

Erdoğan'ın Katar krizine de değindiği konuşmanın ilgili bölümü şu şekilde;

"KATAR DEAŞ'A KARŞI EN KARARLI DURUŞU GÖSTERDİ"

"Katar'la ilgili çok ciddi yanlışların içine düşüldüğünü görüyoruz. Bir ülkenin halkını tecrite kalkmak insani değildir, İslami hiç değildir. Katar terör örgütü DEAŞ'a karşı Türkiye ile birlikte en kararlı duruşu gösteren ülkedir.

Lütfen birbirimizi aldatmayalım. Katar'ı adeta suçlu gibi göstermenin bölgeye hiçbir faydası yoktur. PYD'ye ve YPG'ye sahip çıkanlar, bu verdikleri kararlarla bedeli ödenmeyecek yanlış adımlar atıyor.

3'LÜ GÖRÜŞME

Çok ciddi bir telefon diplomasisi sürdürdük. Bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar Emiri ile telekonferansla 3'lü görüşme yapacağız."