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Erdoğan, Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron'la yaptığı konuşmada Soçi'deki Suriye zirvesini konuştu.

AA | 25.11.2017 - 19:36..
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Erdoğan, Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir'de bulunduğu esnada yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı.

TÜM SURİYELİLERİN SANDIĞA GİDEBİLECEKLERİ SEÇİMLER YAPILMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım'da Soçi'de gerçekleştirilen üçlü zirveye dair bilgi paylaşımında bulunduğu Macron'a, Suriye'de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimlerin gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

AA
Erdoğan, Macron'la görüştü

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI

Erdoğan, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Görüşmede, Türkiye ve Fransa arasında ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında ilişkileri güçlendirmenin önemi üzerinde de duruldu.

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