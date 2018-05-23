Erdoğan Maduro ile görüştü: İlişkileri geliştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti.

"İLİŞKİLERİ HER ALANDA GELİŞTİRECEĞİZ"

Erdoğan, Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanan Maduro'yu aynı göreve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

İki lider, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkür eden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ramazan ayı vesilesiyle Türk halkına tebriklerini iletti.