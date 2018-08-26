Başkan Erdoğan: Fetih zulme karşı başkaldırıdır

Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı kapsamında geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyareti sonrasında mezarlık önünde toplanan halka hitap etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır ne Afrika ne Orta Asya kalır ne Balkanlar ne Kafkasya kalır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"On binler buraya geldi Malazgirt Ovası'nı doldurdu. Az önce resmi rakamı aldım, 75 bin kişi. Burada yapacağımız daha çok şeyler var. İnşallah çevre düzenlemesini burayı özellikle selvilerle çevreleyip çok daha iyi bir hale getirelim diyoruz.

"AHLAT'A BİR CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ YAKIŞIR"

Milletimizin birliğinin beraberliğini sembolü olan bu bölgeyi korumalı gözetmeliyiz. Sayın Bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi.

Başkan Erdoğan: Anadolu bir benttir VİDEO



"FETİH ZULME KARŞI BAŞKALDIRININ ADIDIR"

Fetih zulme karşı başkaldırının adıdır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz gönüllerin fethidir. Kaç asır geçerse geçsin varlığımız bu sayede devam ediyor. Malazgirt'te kazandığımız zafer bize Avrupa'nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursa ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt'te sadece bir zafer kazanmadık Malazgirt'te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimiz de kaybederiz.

"MAZİDEN ATİYE UZANAN BU BÜYÜK MİRASA ÇOK İYİ SAHİP ÇIKIN"

Malazgirt'i hatırlamak demek kim olduğumuzu hatırlamak demektir. Maziden atiye uzanan bu büyük mirasa çok iyi sahip çıkın. Selçuklu'ya, Osmanlı'ya sahip çıkın, Evlad-ı Fatihan olan Balkanlar'a sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. 15 Temmuz'u asla unutmayın, unutturmayın."