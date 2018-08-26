taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0111
Euro
6.98145
Altın
1205.99
Borsa
90185.99

Başkan Erdoğan: Fetih zulme karşı başkaldırıdır

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle gittiği Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı yakınlarında halka hitap eden Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir" dedi.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 16:35..
  1. Haberler
  2. Gündem
Başkan Erdoğan: Fetih zulme karşı başkaldırıdır

Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı kapsamında geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyareti sonrasında mezarlık önünde toplanan halka hitap etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır ne Afrika ne Orta Asya kalır ne Balkanlar ne Kafkasya kalır" dedi.

Başkan Erdoğan: Fetih zulme karşı başkaldırıdır

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"On binler buraya geldi Malazgirt Ovası'nı doldurdu. Az önce resmi rakamı aldım, 75 bin kişi. Burada yapacağımız daha çok şeyler var. İnşallah çevre düzenlemesini burayı özellikle selvilerle çevreleyip çok daha iyi bir hale getirelim diyoruz.

"AHLAT'A BİR CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ YAKIŞIR"

Milletimizin birliğinin beraberliğini sembolü olan bu bölgeyi korumalı gözetmeliyiz. Sayın Bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi.

Başkan Erdoğan: Fetih zulme karşı başkaldırıdır

Başkan Erdoğan: Anadolu bir benttir VİDEO

"FETİH ZULME KARŞI BAŞKALDIRININ ADIDIR"

Fetih zulme karşı başkaldırının adıdır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz gönüllerin fethidir. Kaç asır geçerse geçsin varlığımız bu sayede devam ediyor. Malazgirt'te kazandığımız zafer bize Avrupa'nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursa ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt'te sadece bir zafer kazanmadık Malazgirt'te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimiz de kaybederiz.

"MAZİDEN ATİYE UZANAN BU BÜYÜK MİRASA ÇOK İYİ SAHİP ÇIKIN"

Malazgirt'i hatırlamak demek kim olduğumuzu hatırlamak demektir. Maziden atiye uzanan bu büyük mirasa çok iyi sahip çıkın. Selçuklu'ya, Osmanlı'ya sahip çıkın, Evlad-ı Fatihan olan Balkanlar'a sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. 15 Temmuz'u asla unutmayın, unutturmayın."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

98
Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

219
Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

127
Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

41
Fenerbahçe taraftarının istemediği oyuncular

Fenerbahçe taraftarının istemediği oyuncular

111
Tekirdağ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

96
Vedat Milor'dan soğan tartışmasına açıklama

Vedat Milor'dan soğan tartışmasına açıklama

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM