Erdoğan May ve Macron'la görüştü

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Erdoğan, Emmanuel Macron ve Theresa May'le buluştu.

GÖRÜŞMELER BASINA KAPALI

Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı yaptığı görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

Yapılan toplantıların ardından henüz içerik hakkında bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmelerinde Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.