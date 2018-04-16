Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Bursa Osmangazi'de zihinsel engelli bir genç önce otobüs çaldı, olaydan 14 saat sonra ise bisiklet ve otomobil çaldı

2018 Dünya Kupası'nın açılışını bir sembol ayı ile yapmayı düşünen Rusya Federasyonu, ilk provayı gerçekleştirdi.

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Pentagon'dan 2019 bütçesinde PYD'ye destek

Pentagon 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep etti.