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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 20:29..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Jes Stoltenberg’i kabulü akabinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Şam rejiminin Duma’daki kimyasal silah kullanması üzerine ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen operasyona değinen iki lider, Suriye’de ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

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