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Erdoğan, Merkel, Putin, Macron İstanbul'da bir araya gelecek

Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin, Erdoğan'ın ev sahipliğinde Putin, Macron ve Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını bildirildi.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 11:54..
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"Suriye Konulu Dörtlü Zirve"de sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç ele alınacak.

Zirvede Suriye'deki ihtilafa kalıcı çözüme yönelik ortak çabaların uyumlaştırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Angela Merkel’in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir." bilgisini verdi.

Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

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