Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortak basın toplantısı sırasında protesto girişimi yaşandı. Provokasyon amaçlı protesto yapan kişi, Alman güvenlik güçleri tarafından karga tulumba dışarı atıldı.
Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi- VİDEO
TUTUKLU ALMANLAR SORUSU
Alman bir kişinin Merkel'e yönelik tutuklu Almanlar ile ilgili sorusu üzerine cevap veren Merkel sorunun hemen arkasıdnan gelen protesto ile karşılaştı. Bir kişi, üzerinde slogan yazan bir tişört ile protesto gerçekleşti
Protestoya izin vermeyen Alman güvenlik güçleri, olaya hemen müdahale ederek göstericiyi karga tulumba dışarı attı.
KARŞILIKLI GÜLÜŞME
Protesto karşısında neye uğradığını şaşıran Angela Merkel, ilginç bir surat ifadesi takınırken, Başkan Erdoğan ile bakışan Şansölye olay karşısında gülmekle yetindi.
Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.