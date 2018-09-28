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Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi

Başkan Erdoğan ile Angela Merkel'in basın toplantısı sırasında ilginç bir an yaşandı. Bir kişinin protesto girişimi, Almanlar tarafından sert bir tepkiyle karşılandı.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 14:38..
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Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi

Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortak basın toplantısı sırasında protesto girişimi yaşandı. Provokasyon amaçlı protesto yapan kişi, Alman güvenlik güçleri tarafından karga tulumba dışarı atıldı.

Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi- VİDEO

TUTUKLU ALMANLAR SORUSU

Alman bir kişinin Merkel'e yönelik tutuklu Almanlar ile ilgili sorusu üzerine cevap veren Merkel sorunun hemen arkasıdnan gelen protesto ile karşılaştı. Bir kişi, üzerinde slogan yazan bir tişört ile protesto gerçekleşti

Protestoya izin vermeyen Alman güvenlik güçleri, olaya hemen müdahale ederek göstericiyi karga tulumba dışarı attı.

Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi

KARŞILIKLI GÜLÜŞME

Protesto karşısında neye uğradığını şaşıran Angela Merkel, ilginç bir surat ifadesi takınırken, Başkan Erdoğan ile bakışan Şansölye olay karşısında gülmekle yetindi.

Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi

Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.

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