Başkan Erdoğan Merkel ile bir araya geldi

1 Başkan Erdoğan'ın Dündar yanıtı: Ajandır, suçludur Erdoğan, 5 yıl 10 ay hapse mahkum olan Can Dündar gibi bir suçluyu istemenin Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

2 Almanya ziyareti ekonomiye olumlu etki yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti Türk ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olacak. AB ile ilişkilere pozitif etki yaratması beklenen görüşme, ekonomiye doping etkisi yapacak.

3 Merkel ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

4 Erdoğan-Merkel toplantısında protesto girişimi Başkan Erdoğan ile Angela Merkel'in basın toplantısı sırasında ilginç bir an yaşandı. Bir kişininin protesto girişimi sırasında Alman tarafından sert bir tepkiyle karşılandı.

5 Valbuena'nın doğum gününü F.Bahçe'ye attığı golle kutladılar Resmi Twitter hesabından Valbuena'nın doğum gününü kutlayan UEFA, Fransız futbolcunun Marsilya formasıyla sarı-lacivertli ekibe attığı golü tercih etti.

6 Cezaevi koğuşundan kitapların dünyasına Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışan hükümlüler, bir taraftan ülkenin dört bir yanındaki kütüphaneler için kitap tasnifi yaparken diğer yandan kitapların büyülü dünyasına dalıyorlar.