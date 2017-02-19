Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

Gaziantep'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut sistemden dolayı yaşadığı bir sıkıntıyı ilk kez açıkladı.

MERKEZ BANKASI ADIMI..

Başbakanlığı döneminde, Mehmet Şimşek'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istediğini söyleyen Erdoğan, dönemin Cumhurbaşkanı tarafından engellendiğini sözlerine ekledi.

HANIMINI BAŞÖRTÜLÜ SANIYOR DA..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi; "Burada bir sırrı açıklayacağım. Maliye bakanımız var ya, şimdi Başbakan yardımcımız. Ben Mehmet Bey’i Merkez Bankası’nın başına getirmek istedim. O dönemin cumhurbaşkanı 'olmaz' dedi. Neden dedim. Bileyim de ikna olayım dedim. “Yoksa” dedim “Mehmet Bey’in hanımım başörtülü sanıyor da onun için mi diyor.

MALİYE BAKANI YAPTIK O AYRI KONU

Dedim ki “Mehmet Bey’in hanımı başörtülü değil üstelik Amerikalıdır.” Olmaz dedi… Ve Mehmet Bey’i merkez bankasının başına getiremedik. Böyle yaklaşımlarla, cins hareketlerle bir yere varılamaz. Sonra Maliye Bakanı yaptık o ayrı konu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anısını anlatması üzerini, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi gülümsedi.