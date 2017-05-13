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Erdoğan Muğla'daki kazayla ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı.

13.05.2017 - 15:25
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Kazayla ilgili üzüntülerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessirim. Kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

BU TÜR ACILARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.

Erdoğan Muğla'daki kazayla ilgili açıklama yaptı

Erdoğan Muğla'daki kazayla ilgili açıklama yaptı

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