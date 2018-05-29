24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde mitinglerine devam eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tekirdağ Çorlu'daydı.
İNCE'NİN KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİĞİ VİDEOLARI İZLETTİ
Erdoğan, meydandakilere Muharrem İnce'nin CHP kongresinde "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır." diye konuştuğu videoyu ve kaybedilen seçimlerden sonra İnce'nin Meclis'te Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak konuştuğu videoları izletti.
Erdoğan, Muharrem İnce'nin videolarını izletti VİDEO