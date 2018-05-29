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Erdoğan, Muharrem İnce'nin videolarını izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Mitigi'nde Muharrem İnce'nin "CHP'nin Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayıdır" dediği videoları meydandakilere izletti.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 17:44..
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Erdoğan, Muharrem İnce'nin videolarını izletti

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde mitinglerine devam eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tekirdağ Çorlu'daydı.

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Erdoğan, meydandakilere Muharrem İnce'nin CHP kongresinde "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır." diye konuştuğu videoyu ve kaybedilen seçimlerden sonra İnce'nin Meclis'te Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak konuştuğu videoları izletti.

Erdoğan, Muharrem İnce'nin videolarını izletti VİDEO

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