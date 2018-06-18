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Erdoğan: YPG'li teröristler Münbiç'i terk ediyor

TSK'nın Münbiç'e girmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 18:27..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu mitinginde konuştu.

Seçmene hitap eden Erdoğan, "Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk." dedi.

MÜNBİÇ OPERASYONU

Erdoğan, "ABD ile vardığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık." diye konuştu.

OYUNLARA GELMEYİN

Erdoğan, "Denize dolgu yapılarak inşa edilen havalimanını ilimize kim kazandırdı? Havalimanımızdan memnun musunuz? Ordu şehir merkezinin il ve ilçelerinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da karşıladık. 5 baraj daha inşaa ediyoruz. Kale içeriden fethedilir. Bu seçimlerin galibi siz olacaksınız." şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç bu muhalefetin atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söyler. Bunların iktidarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Biz verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız, arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin ve şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla bükün."

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