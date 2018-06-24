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Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı 3275 nolu sandıktan birinci çıktı. Sandıktan Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye ise 103 oy çıktı.

İHA | 24.06.2018 - 18:50..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulundaki 3275 nolu sandıkta oy sayma işlemi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

188 OY ÇIKTI

Toplam 331 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'ye 103 oy, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e 23 oy, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a 9 oy, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 3 oy, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e 3 oy çıktı. Sandıktan 2 oy da boş çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başında VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

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