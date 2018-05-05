taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un nikah törenine katıldı.

AA | 05.05.2018 - 21:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt hayatlarını birleştirdi.

Çİftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.

Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu

Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu

GÜL GELMEDİ

Özhaseki ve Yurt'un nikah şahitlerinin arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de olacaktı. Ancak Gül, mazeret bildirerek düğüne katılmadı.

Erdoğan, Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı gösterilmek istenen, ancak mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül, bu açıklamanın ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erzurum'da yolcu uçağında yangın
Erzurum'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gidecek uçakta kalkıştan kısa bir süre önce yangın çıktı.
Edirne Kakava şenliklerinde dev ateş yakıldı
Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez (Kakava) şenlikleri Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi’nde yakılan dev şenlik ateşiyle başladı.
Cezaevinden çıktı eşini öldürdü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli çıkan eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Çanakkale'de 48 kaçak yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman: F.Bahçe yüzünden şampiyonluğu kaybettik

Fikret Orman: F.Bahçe yüzünden şampiyonluğu kaybettik

368
Adana'da Suriyeliler denetlendi

Adana'da Suriyeliler denetlendi

92
Türkmenistan'da sadece beyaz araç kullanılabilecek

Türkmenistan'da sadece beyaz araç kullanılabilecek

113
Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

134
Süreyya Önder: İYİ Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

Süreyya Önder: İYİ Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

106
Sele araç içinde yakalanan Ankaralı

Sele araç içinde yakalanan Ankaralı

47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri fitne kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri fitne kaynatıyor

371
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM