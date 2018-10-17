Erdoğan pankart açan öğrencilerle ilgili davayı geri çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe'de mezuniyet töreninde açtıkları pankart yüzünden gözaltına alınan açan ODTÜ'lü öğrencilerle ile görüşmüştü.

Erdoğan pankart açan ODTÜ'lü gençlere yönelik davayı geri çekti.

Erdoğan’ın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, “Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir” denildi.