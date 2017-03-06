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Erdoğan-Putin görüşmesi 10 Mart'ta gerçekleşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da biraraya geleceğini açıkladı.

06.03.2017 - 16:42
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Azeri mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile Moskova'da görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Lavrov, "Türkiye, hem Azerbaycan hem de Rusya'nın yakın ortağı. Cuma günü Rusya ve Türkiye arasında liderler düzeyinde bir zirve gerçekleştirilecek. Karşılıklı etkileşimde bulunduğumuz farklı alanları ele alacağız. Ticaret, ekonomi, yatırımlar, ortak altyapı projeleri bunlara dahil." dedi.

SURİYE KONUŞULACAK

Türkiye ve Rusya'nın dış politikadaki işbirliğinin de masadaki konular arasında yer alacağını belirten Lavrov, önceliğin İran'ın da dahil olduğu ortak inisiyatif vasıtasıyla Suriye krizinin çözümüne, ateşkese ve Astana'da hükümet ile muhalefet arasında geliştirilen siyasi diyaloga verileceğini dile getirdi.

"GERÇEKLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Suriye'deki işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, bölgedeki gerçekliklerin göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunun vurguladı.

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